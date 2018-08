Campeonato Nacional de Futebol Sub-17 já tem nova data

26/08/2018 17:15 - Modificado em 26/08/2018 17:15

O Campeonato Nacional de Futebol de Sub-17, que inicialmente foi adiado pela FCF devido a problemas de ligações aéreas no país, foi remarcado para decorrer no período entre 30 de Agosto a 08 de Setembro.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol em comunicado emitido fez saber que não alterou os moldes da prova, pelo que os grupos e o decurso da mesma serão realizados conforme o delineado anteriormente. A primeira fase da competição é composta pelos dez campeões regionais de Cabo Verde e ainda o detentor do título de campeão nacional o Bola Pa Frente, de Santiago Sul. O grupo A que ficará sediado no Mindelo, durante a primeira fase, é formada pelas equipas do EFID-Paúl (Santo Antão Norte), RT-Académica do Porto Novo (Santo Antão Sul), Geneva (São Vicente), Atlético (São Nicolau) e o EFIZ (Sal). Já o grupo B, terá como sede a Cidade da Praia e engloba as equipas do Bola Pa Frente (Campeão Nacional-Santiago Sul), Beira-Mar (Maio), Sporting (Boavista), campeão Santiago Sul (por apurar), Esperança (Calheta de São Miguel) e ABC-Patim (Fogo).

Os dois grupos são divididos pelos subgrupos, A1, A2, B1 e B2. O subgrupo A1, integra as equipas campeãs regionais do Sal (EFIZ) e de São Nicolau (Atlético), pelo que as duas equipas irão disputar uma eliminatória a dois jogos, para apurar a equipa que se segue para as meias-finais. O subgrupo A2 terá os representantes de São Vicente (Geneva), Santo Antão Norte (EFID-Paúl) e Santo Antão Sul (RT-Académica do Porto Novo). O subgrupo B1 ficará na Cidade da Praia e incorpora o campeão nacional em título o Bola Pa Frente (Santiago Sul), o campeão regional do Maio (Beira-Mar) e o campeão regional da Boavista (Sporting). Por fim o subgrupo B2, que também ficará sediado na Praia, é formado pelos clubes campeões regionais de Santiago Norte (Esperança da Calheta de São Miguel), campeão regional de Santiago Sul e ainda o campeão do Fogo (ABC-Patim).

Conforme noticiado anteriormente a Fase de Grupos, vai ser disputada em São Vicente, no Estádio Municipal Adérito Sena no Mindelo, e na Cidade da Praia, no Estádio da Várzea, e tem inicio marcado agora para 30 de Agosto. A Fase Final, irá ter lugar no Tarrafal de Santiago, no dia 06 de Setembro com a realização das meias-finais, e a grande final será disputado no dia 08 do mesmo mês. A FCF enaltece ainda que, por se tratar de adolescentes a composição das caravanas, será constituída por 22 elementos, de cada equipa e por um elemento representante da Associação Regional de Futebol.