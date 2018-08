Sinagoga FC sagra-se tricampeão da Copa Futsal Ribeira Grande

26/08/2018 17:04 - Modificado em 26/08/2018 17:18

A equipa do Sinagoga FC revalidou na noite de sábado, 25, o título de campeão da 5ª edição do Copa Futsal Ribeira Grande 2018, ao vencer na grande final a formação do Eito Futsal do Paúl, por 5-4, nas grandes penalidades, isto após a partida terminar empatada no final do prolongamento (7-7).

O polivalente David Fortes na Cidade da Ribeira Grande, acolheu durante um mês a realização da maior prova de futsal da ilha de Santo Antão, com a participação de 32 equipas dos Concelhos da Ribeira Grande, Paúl e do Porto Novo. Sinagoga FC e Eito Futsal, marcaram presença na finalíssima, depois de deixarem pelo caminho nas meias-finais as equipas do Beira-Mar de Janela e Tókyo do Porto Novo. Num jogo que, mais uma vez, levou milhares de pessoas ao recinto desportivo em Povoação, o espectáculo foi a nota predominante nesta grande partida de futsal. O Sinagoga saiu na frente do marcador com o golo apontado por Gogol (3min e 20sg). O Eito, ainda na primeira parte, deu a volta no marcador com golos de Vinha aos 16min e 28sg e Etxe aos 19min e 17sg. No segundo tempo Gogol bisou aos 4min e 37sg e empatou a partida. Porém, volvidos quase cinco minutos Etxe aos 9min e 40sg voltou a colocar, de novo, a equipa do Paúl em vantagem. O capitão da equipa de Eito, Robinho, aumentou a vantagem do Eito para dois golos, através da marcação de um livre de 10 metros, quando faltavam apenas 1min e 49sg para o fim da partida. Conhecida por ser uma equipa aguerrida e com espírito de campeão, os campeões em título, correram atrás do prejuízo e marcaram por duas vezes. Primeiro por Gil aos 18min e 47sg e depois por Lampard aos 19min e 24sg, levando assim o jogo para o prolongamento.

No prolongamento, o Sinagoga, em menos de três minutos, marcou por três vezes. O primeiro por Samuel logo ao 1min e 47sg. Logo a seguir foi a vez de Gil, aos 2min e 10sg colocar o Sinagoga a vencer pela vantagem de dois golos. Aos 2min e 45sg, foi a vez de Gogol marcar e levar ao delírio a falange de apoio a equipa da zona piscatória. Mas a equipa de Eito não se deu por vencida e tratou de anular a vantagem do adversário com mais um golo de Vinha, isto aos 2min e 25sg, para logo a seguir Etxe bisar aos 2min e 35sg e aos 4min e 42sg e assim levar a decisão da partida para a marcação das grandes penalidades. Uma partida com muita emoção e nervosismo de ambas as partes onde a formação do Eito teve o título, por duas vezes, ao seu alcance mas deixou-o fugir face a grande frieza e experiência do jogadores do Sinagoga que viriam a vencer por 5-4.

Depois de na edição do ano passado a equipa do Sinagoga ter vencido na final a equipa do Estrela Real, também do Paúl, por 8-5, desta feita foi a equipa de Eito a provar o sabor amargo da derrota no jogo da final. De realçar que a equipa do Sinagoga venceu o troféu por três vezes e de forma consecutiva, apresentando a seguinte performance. Em 28 jogos soma 27 vitórias e apenas uma derrota (na final da primeira edição do Copa Futsal, frente a equipa de Ladeira). Por sua vez a equipa do Eito Futsal venceu a Taça Fair-Play da edição passada, o melhor que já tinha conseguido fazer até ao momento na competição.

Para Eliseu Fortes um dos mentores da realização do Copa Futsal, o balanco é «extremamente positivo», tendo em conta todos os aspectos que a organização tinha em mente para poder melhorar a qualidade da competição, como por exemplo: Pontualidade, Arbitragem, Disciplina, Prémios e Troféus assim como a Conexão com as equipas. Estes e outros aspectos que a organização si achou como necessário para que o público aderisse e “vibrasse” mais com a Copa Futsal. Eliseu Fortes afirma que esta edição foi a melhor que já presenciou e, por isso, o balanço é «extremamente positivo». “Acima disto não há mais nada, isto foi puro futsal do mais alto nível” concluiu Eliseu Fortes.

Vencedores e prémios da V edição Copa Futsal Ribeira Grande:

Sinagoga FC-Campeão

Eito Futsal (Paúl) -Vice-campeões

Tarrafal-Fair-Play

Airton Tita “Jon d´Bibi ”- Melhor jogador (Estrela Real-Paúl)

Mama – Jogador Revelação (Eito Futsal-Paúl)

William – Melhor Guarda-redes (Estrela Real)

Airton Tita – Melhor marcador (Estrela Real)