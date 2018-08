Sismo de 7.1 atinge o Peru, perto da fronteira com o Brasil

24/08/2018 12:32 - Modificado em 24/08/2018 12:32

Um sismo de magnitude 7.1 abalou esta sexta-feira o Peru, perto da fronteira com o Brasil, dão conta várias agências internacionais.

Um sismo de magnitude 7.1, na escala de Richter, atingiu o Peru, esta sexta-feira. Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro localizou-se a cerca de 250 quilómetros noroeste de Puerto Maldonado, perto da fronteira com o Brasil e com a Bolívia, e a 609,5 quilómetros de profundidade.

O tremor de terra foi sentido pelas 04h04 hora local (10h04 em Lisboa) e segundo os bombeiros locais não deverá gerar um tsunami.

O sismo foi sentido também no Chile e na cidade colombiana de Medellin. O ministro dos Negócios Estrangeiros chileno reagiu no Twitter. “Recebemos a informação de que houve um forte sismo de 7.1 no sul do Peru. Transmitimos a nossa solidariedade aos nossos irmãos peruanos e colaboração caso seja necessário. Um abraço para o Peru”, escreveu Roberto Ampuero .

Não há para já informação sobre feridos ou destruição.

Já no inicio deste ano, o Peru tinha sido atingido por outro tremor de terra, esse com uma magnitude de 6.8, que provocou mais de cem feridos.

Os sismos são habituais no Peru, pois encontra-se no limite entre as placas téctonicas de Nazca e da sul-americana.