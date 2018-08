Paúl recebe Torneio Nacional de Voleibol Juvenil em Sub-18 Feminino e Sub-19 Masculino

23/08/2018 23:54 - Modificado em 23/08/2018 23:54

O Polivalente de “Bunzim”, na Cidade das Pombas, no Paúl, Santo Antão, irá receber, de 25 a 28 de Agosto, o Torneio Nacional de Voleibol Sub-18 Feminino e Sub-19 Masculino onde o maior destaque vai para a ausência na competição da região desportiva de Santiago Sul.

Com o início das duas competições marcadas para sábado, 25, a FCV já tem tudo a postos, restando apenas a chegada das caravanas das outras ilhas para que tudo esteja a postos para o início da competição. No capítulo feminino, em sub-18, participam as regiões desportivas de Santo Antão, São Vicente e Santiago Norte. A ausência de Santiago Sul sobressaí como nota de maior destaque. Na primeira jornada a ser disputada no sábado, 25, entram em campo as representantes das ilhas vizinha: São Vicente e Santo Antão. Já na segunda jornada, a ser disputada no domingo 26, defrontam-se as equipas das regiões desportivas de Santiago Norte e de São Vicente. Para a última jornada medem forças as equipas de Santo Antão e Santiago Norte.

Por sua vez, o torneio masculino de sub-19 que arranca também sábado 25, conta com a participação das regiões desportivas de Santo Antão, São Vicente, Santiago Sul e Santiago Norte. As equipas de São Vicente e Santo Antão abrem o torneio no sábado 25, enquanto as regiões desportivas de Santiago Norte e Santiago Sul defrontam-se no último jogo do dia. No domingo 26, primeiro jogam as equipas de Santiago Norte e São Vicente. A fechar os jogos do dia teremos o embate entre as regiões desportivas de Santo Antão e Santiago Sul. Na terceira e última jornada agendada para terça-feira 28, primeiro jogam as equipas de Santiago Sul e São Vicente. A fechar a competição teremos o confronto entre Santo Antão e Santiago Norte.