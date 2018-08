Adeptos “atacam” Zé Luís no FB e este lança achas à fogueira

23/08/2018 23:46 - Modificado em 23/08/2018 23:46

Depois do comunicado divulgado à imprensa pela FCF, notificando a ausência do ponta-de-lança do Spartak de Moscovo da Rússia, José Luís Andrade, “Zé Luís”, que pediu dispensa dos compromissos da selecção de Cabo Verde por motivos pessoais, muitos afectos à Selecção Nacional voltaram a criticar o jogador, visto que já não é a primeira vez que isto acontece. O avançado não gostou das provocações recebidas e através da sua página do Facebook, num post, respondeu às críticas.

“Só faz falta quem lá está… Totalmente de acordo convosco… a minha decisão foi tomada de acordo com os meus sentimentos… nunca tive rendimento suficiente na selecção… só prejuízos e lesões… não vejo motivos para tanta polémica… Conforme disseram, existem muitos jogadores com mais qualidades para representar a selecção. Agora, que nunca fui amado, isso é verdade. Fui sempre julgado e castigado por decisões. Dizem que eu não quero ir. Tanto faz… Quer queiram quer não, o meu apoio à selecção é incondicional. Não vou fazer nenhuma falta. Então, deixem de criticar e apoiem a selecção, simplesmente isso… amor pela minha terra tenho até ao fim do mundo… ninguém me deu nada, tudo foi à base do meu suor, sacrifício e luta. Não devo nada a ninguém… e não se preocupem. Não estou a pedir para gostarem e compreenderem. Para mim, basta o amor da minha família e das pessoas próximas. Já me fazem feliz. Fui sempre assim e vou continuar… paz e amor”, escreveu o avançado, natural da ilha do Fogo, no seu post.

Ora, no entanto, as críticas ao avançado do Spartak de Moscovo dispararam a partir daí e parece que não há volta a dar entre “Zé Luís” e muitos aficionados da Selecção de Cabo Verde, que não poupam nas suas críticas.