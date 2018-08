Festival de Curraletes 2018 espera atrair mais de 10 mil pessoas

23/08/2018 23:30 - Modificado em 23/08/2018 23:30

O Festival de Curraletes vai na sua 31ª Edição e é o 2º mais antigo do país. Nesse sentido, é sempre grande a expectativa tanto dos munícipes como da Câmara Municipal, como adianta o Vereador da Cultura da ilha, Nilson Santos.

Questionado sobre o número de pessoas que passam pelo festival que faz parte do vasto programa comemorativo do 56º aniversário da criação da cidade do Porto Novo, Nilson Santos diz que em relação ao número de pessoas, não tem uma noção exacta. “Vêm pessoas de todos os pontos da ilha de Santo Antão e ainda pessoas da vizinha ilha de São Vicente mas, estima-se que a praia de Curraletes poderá acolher mais de 10 mil pessoas nesses dias”.

Orçado em cerca de 3.500/4.000 contos, esse montante é garantido pelo patrocinador oficial do festival que é a CVMóvel e pela Câmara Municipal. O festival conta com a presença de DJs e de artistas locais: Arsénio e Nunuck, Irmãos Unidos, Banda Evolução e ainda Nancy Vieira e Blacka, no primeiro dia do festival.

No segundo dia, 01 Setembro, a abertura, mais uma vez, fica a cargo de Djs, seguido de Golp de Letra, Dino Oliveira, Anizio Oliveira, Grace Évora e Jay Moreira. O domingo fica reservado para DJs e vozes juvenis da cidade.

Conforme o Vereador, toda a logística, a escolha e o contacto com os artistas é da responsabilidade da Câmara Municipal, sempre com uma avaliação prévia dos nomes que fazem mais sucesso na senda da música nacional mas, tendo sempre em conta o orçamento que o Município tem disponível para o festival.

A Câmara Municipal preparou um programa vasto de comemoração do 56º aniversário da criação da cidade do Porto Novo, onde fará parte o Festival de Curraletes e ainda algumas inaugurações, bem como a já habitual Sessão Solene da Assembleia Municipal do Porto Novo, refere a mesma fonte.

Questionado sobre o lema deste ano, Santos assegura que não existe um lema especial para o Festival de Curraletes: “Festival de Curraletes 2018, 31ª Edição”.

“Aproveitamos a oportunidade para apelar a todos para que tenham civismo, respeito pelo próximo e que não se excedam nos festejos para que todos nós possamos ter um festival sem problemas”, concretiza a mesma fonte.