Janela : carro caí num precipício de 30 m provocando a morte do condutor

23/08/2018 18:04 - Modificado em 23/08/2018 18:05

Jani Medina, professor de inglês , 37 anos , morreu quando a viatura de marca Suzuki despistou-se e caiu num precipício de cerca de 30 metros que fica junto ao mar na zona de Janela, Concelho do Paul , Santo Antão . Em declarações , no local , a Inforpress, a delegada de Saúde do Paul, Vânia Neves, afirmou que a morte da vítima foi devido a um “politraumatismo na zona da coluna vertebral”.

