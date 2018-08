Santa Catarina: Tabanca em debate

23/08/2018 14:49 - Modificado em 23/08/2018 15:36

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, e a Câmara Municipal de Santa Catarina, Santiago, promovem um encontro com os grupos da tabanca da ilha de Santiago. Um encontro durante o qual se possa debater os desafios que se põem a essa manifestação cultural, além de socializar trovar experiências.

Realizado sob o lema: “Konbersu sobri tabanka – Nu toma troka” (“Conversando sobre Tabanca – Vamos trocar experiências”), “o encontro pretende contribuir para não deixar morrer uma tradição cultural que, nos últimos anos, tem caído em desuso, juntando no Museu da Tabanca os grupos de Achada Leite, Charco, Palha Carga, Ribeirão Manuel, Rubeira Riba e Chã de Tanque, mas também da cidade da Praia”, como avança a edilidade em comunicado.

Deste encontro espera-se que sejam debatidos temas ligados á Tabanca que “após o exaustivo inventário que vem sendo realizado pelo IPC para identificar as necessidades de cada grupo, em matéria de indumentárias e instrumentos musicais”. O encontro servirá ainda para a preparação do festival da tabanca que se realiza em Novembro em Santa Catarina.

Deste encontro espera-se as intervenções do edil de Santa Catarina, do Presidente do IPC, Jair Fernandes, e do Ministro Abraão Vicente.