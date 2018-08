Sôdade é o terceiro single de Djarilene Paris

Sôdade, uma palavra que ficou eternizada por Cesária Évora como um dos maiores sucessos da intérprete cabo-verdiana. A morna Sôdade é considerada como a mais emblemática música de Cabo Verde. Talvez seja por isso que a jovem cantora o nomeou no seu terceiro single a solo, lançado este sábado, 25 de Agosto, nas plataformas digitais.

Tema que fará parte do seu primeiro EP que conta com seis faixas musicais e será lançado ainda este ano.

Um tema que, segundo a cantora do ME Music, fala sobre o amor mas não do amor em si. Da ruptura de um casal e das lembranças de terem terminado, mas que queria ter ficado com os momentos passados que, no entanto, já não voltam mais. Uma música com características românticas, interpretada por uma jovem que se considera apaixonada pela vida, por aquilo que faz e, ao mesmo tempo, por estar bem consigo e com os outros.

Sôdade, nome que surge depois da cantora participar em Maio deste ano, na Holanda, no Festival Sôdade, primeiro palco internacional da jovem promessa musical que também esteve em Portugal e no Luxemburgo. Apesar de não ter uma relação directa com este facto, trouxe-lhe inspiração para este tema.

Fruto de uma composição do jovem cantor e compositor mindelense, Kré SK que depois de ouvir o beat, inspirou-se e escreveu o tema que posteriormente foi trabalhado e gravado pela ex-Diva Paris.

Em relação à sua participação no Festival Sôdade na Holanda, Paris assegura que foi uma experiência enriquecedora.

Considera-se uma mulher ambiciosa e que ainda está longe de chegar onde quer, com os seus objectivos bem definidos e sonhos a serem realizados. “Não quero ser apenas mais uma na música cabo-verdiana”.

Ainda antes do lançamento do EP, lança brevemente o quarto single, uma composição da artista que traz novas sonoridades no seu trabalho a solo, decisão tomada após o rompimento da dupla e que preferiu aventurar-se por novos estilos contrários aos que seguia anteriormente. Isso sem esquecer o RnB que é o seu estilo preferido.