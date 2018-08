UCS: Sublinha confiança em São Vicente por parte das empresas

23/08/2018 00:34 - Modificado em 23/08/2018 00:34

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, no âmbito da sua visita à ilha de São Vicente nesta quarta-feira, manteve um encontro com as empresas. Nesse encontro, sublinhou a confiança na economia de São Vicente adiantando que existem perspectivas de investimento com empresas que acreditam na economia da ilha. Das reuniões tidas, o Primeiro-ministro salienta a partilha de informações por parte das empresas e do Governo sobre as políticas públicas.

“Quero destacar as intenções de investimento que têm havido, a criação de postos de trabalho”, afirma. Os encontros foram com empresas de vários sectores, das quais Ulisses destaca a confiança, “apesar dos problemas da ilha” que se reflectem nos investimentos.

“A preocupação é melhorar ainda mais. Estamos num processo, temos ainda que resolver alguns constrangimentos e um deles é o sector dos transportes marítimos”. Constrangimento que segundo Ulisses Correia e Silva será ultrapassado pelo processo do concurso que vai dar um grande contributo à ilha e a Cabo Verde. “Tenho um olhar, uma atitude positiva, um alto astral porque o resto virá com políticas e iniciativas e com privados a fazerem o seu papel. Ao Governo, compete criar as condições ambientais”, adianta o Primeiro-ministro.

Como projectos, destaca a unificação do mercado como algo de fulcral que poderá ficar resolvido em finais de Setembro, com o enceramento do processo do concurso. Assim como a aposta na economia marítima e na indústria criativa, enquanto actividades com retorno económico.