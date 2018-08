Meteorologia: Possibilidade de chuviscos dispersos ou chuva fraca nas zonas altas

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê o seguinte estado do tempo até ao meio-dia desta quinta-feira (23) no território nacional:

Nas ilhas ocidentais de Barlavento, Santo Antão, São Vicente e São Nicolau com períodos de céu nublado, possibilidade de ocorrência de chuviscos dispersos e/ou chuva fraca nas zonas altas, com visibilidade boa igual ou superior a 10 km, vento de nordeste bonançoso a moderado soprando fraco, variável durante a madrugada nalguns sectores da região;

Temperatura Máxima: 28/30º C; Temperatura Mínima: 22/24º C.

Nas localidades orientais de Barlavento: nas ilhas do Sal, Boavista com céu nublado, possibilidade de ocorrência de chuviscos dispersos, visibilidade boa (igual ou superior a 10 km), vento de nor-nordeste, bonançoso a moderado, por vezes fraco, variável durante a noite e madrugada.

Temperatura Máxima: 28/29º C; Temperatura Mínima: 22/23º C.

E nas ilhas de Sotavento: Maio, Santiago, Fogo, Brava, com céu nublado, com períodos de muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuviscos dispersos e/ou chuva fraca essencialmente nas zonas altas, visibilidade boa, com ventos a soprar de NNE/NE, bonançoso a moderado (12 – 28 km/h), soprando fraco variável durante a noite e madrugada;

Temperatura Máxima: 28/30 ºC; Temperatura Mínima: 22/24 ºC.