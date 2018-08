Thierry Graça de regresso aos convocados numa lista com três caras novas

22/08/2018 19:16 - Modificado em 22/08/2018 19:16

O seleccionador nacional Rui Águas divulgou nesta quarta-feira, 22, a lista de convocados para a partida de qualificação para o CAN Camarões 2019, frente ao Lesoto, agendado para 09 de Setembro em Maseru. Na lista onde consta o nome de Thierry Graça, guarda-redes do Estoril Praia de Portugal, estão mais três caras novas que se estreiam nas convocatórias dos Tubarões Azuis.

O guarda-redes Thierry Graça, de 23 anos de idade joga no Estoril de Praia de Portugal, clube que milita na 2ª liga portuguesa e uma das sensações da equipa “canarinha” no início de época em Portugal, é uma das caras que estão de regresso ao combinado nacional. Também o jovem Jovane Cabral, extremo promissor do Sporting Clube de Portugal, que teve a sua primeira chamada em 2016 está de volta aos convocados. Bruno Amado (Sampdória-Itália) e Hugo Cardoso (Queens Park Rangers-Inglaterra) são os outros dois nomes que se juntam a Jovane Cabral nas novidades de Rui Águas.

Da lista de 24 jogadores divulgada por Rui Águas, constam os regressos, para além de Thierry Graça, de Nivaldo Santos “Tax” (lateral esquerdo, de 30 anos, do Concordia Chiajna da Roménia) e Jamiro Monteiro (médio, de 24 anos, do Metz de França). Garry Rodrigues por lesão e Zé Luís que, por motivos pessoais, pediu dispensa da selecção, isto segundo a FCF, são as duas grandes ausências.

Conforme a FCF o estágio dos Tubarões Azuis inicia-se, a 02 de Setembro, em Lisboa, no Complexo Desporto Nacional do Jamor, em Oeiras, sendo que no dia 06 a comitiva parte para Maseru, para a continuação do estágio, no Lesoto, onde disputará a 09 de Setembro uma cartada importantíssima rumo a CAN 2019 que terá lugar nos Camarões. Relembramos que Cabo Verde vem de uma derrota caseira frente ao Uganda por 0-1, ainda com Lúcio Antunes no comando da selecção nacional.

O jogo frente ao Lesoto será arbitrado pelo argelino Abdelhak Etchiali, assistido por Bouabdalhah Omari e Lahlou Benbraham.

Lista de Convocados:

Guarda-redes: Vozinha (31 anos, AEL Limassol, Chipre), Thierry Graça (23 anos, Estoril, Portugal), e Elber Évora (18 anos, Feyenoord, Holanda).

Defesas: Ianique Stopira (30 anos, Videoton, Hungria), Carlos Ponck (23 anos, Desportivo de Aves, Portugal), Nivaldo “Tax” (30 anos, Concordia Chiajna, Roménia), Steven Pereira (24 anos, CSKA Sofia, Bulgária), Tiago Almeida (27 anos, Académico de Viseu, Portugal), Fernando Varela 30 anos, PAOK Salónica, Grécia) e Jeffrey Fortes (29 anos, Excelsior, Holanda).

Médios: Babanco (33 anos, Feirense, Portugal), Marco Soares (34 anos, Feirense, Portugal), Jamiro Monteiro (24 anos, Metz, França), Platiny (32 anos, Sanate Naft Abadan, Irão), Bruno Amado (18 anos, Sampdória, Itália), Hugo Cardoso (19 anos, Queens Park Rangers, Inglaterra).

Avançados: Ryan Mendes (28 anos, Al Sharjah, Emirados Árabes Unidos), Júlio Tavares (29 anos, Dijon, França), Jovane Cabral (20 anos, Sporting, Portugal), Ricardo Gomes (26 anos, Partizan Belgrado, Sérvia), Djaniny Semedo (27 anos, Al Ahli Jeddah, Arábia Saudita), Heldon Ramos “Nhuk” (29 anos, Al Taawon, Arabia Saudita) e Nuno da Costa (Strasbourg, França).