A Qualcomm quer lançar rede 5G no próximo ano

22/08/2018 16:57 - Modificado em 22/08/2018 16:57

A Qualcomm anunciou que planeia levar rede 5G aos consumidores já no próximo ano, sendo que para o efeito já partilhou com fabricantes de smartphones a sua plataforma com fabricantes de smartphones.

Como nota o CNet, esta plataforma é possibilidade pelo modem Snapdragon X50. “Estamos muito contentes por trabalhar com fabricantes, operadoras e vendedores de todo o mundo e estamos no bom caminho para lançar os primeiros hotspots mobile 5G no final de 2018 e smartphones que usem a nova plataforma mobile de nova geração na primeira metade de 2019”, confirmou o Presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, em comunicado.

É esperado um anúncio mais detalhado para o último trimestre deste ano.