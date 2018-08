Tribunal de Santa Catarina manda para a prisão três indivíduos acusados de vários crimes

A Policia Nacional, através do Comando Regional de Santiago Norte, entregou no decorrer da terça-feira, 21, ao Tribunal do Concelho de Santa Catarina, três indivíduos suspeitos da prática de vários crimes, entre os quais: furtos e assaltos. Após o primeiro interrogatório, o Tribunal local aplicou-lhes, como medida de coacção, a prisão preventiva.

Através de um comunicado da PN, os suspeitos foram detidos no passado sábado, 18, fora de flagrante delito e na sequência de um mandato de detenção judicial. O mesmo comunicado refere que os três indivíduos são residentes na Cidade de Assomada, e que as investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Investigação Criminal do CRSN, sob a tutela do Ministério Público.