COC confirma Adriana Almeida nos Jogos Olímpicos da Juventude com possibilidades ainda de um “Wild Card” para atleta masculino

22/08/2018 14:35 - Modificado em 22/08/2018 14:35

O Comité Olímpico Cabo-verdiano confirmou a presença da velocista cabo-verdiana Adriana Almeida, de 17 anos de idade, natural do Sal, nos jogos Olímpicos da Juventude, que se realizam de 06 a 18 de Outubro em Buenos Aires, Argentina, salientando ainda que a presença de um atleta masculino na competição, por via do “Wild Card” é uma possibilidade.

Mesmo após ter ficado na 6ª posição da classificação geral, com o tempo de 12,20 seg., nos Jogos Africanos da Juventude que decorreram no mês de Julho na Argélia, fora dos lugares de apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina, a jovem Adriana Almeida, conseguiu, por mérito, apurar-se para a 3ª edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, nos 100 metros. De realçar que Adriana Almeida, ainda poderia ser classificada nesta disciplina caso houvesse a desistência de pelo menos três atletas, ou o facto de neste leque de atletas, à sua frente, algumas terem já garantido a qualificação, o que deixaria a cabo-verdiana com possibilidades de marcar presença na Argentina.

O Comité Olímpico Cabo-verdiano garante que Cabo Verde ainda tem chances de levar mais um atleta masculino para esta competição, caso venha a ser atribuído um “Wild Card”, ou seja, um convite oferecido a um atleta Cabo-verdiano para participar nestes jogos mesmo que este não possua o ranking para ser apurado.