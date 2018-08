Centro de Saúde de Fonte Inês recebe espaço destinado aos cuidados primários de saúde para aos adolescentes

Inaugurada em Fonte Inês espaço piloto para a saúde dos adolescente, nos cuidados primários de saúde, na manha desta quarta-feira, 22, tem como objectivo construir um acesso para um grupo que diz que não tem acesso a esse tipo de cuidados, consoante estudos do Programa Nacional de Saúde do Adolescente.

Um espaço piloto que vai de encontro ás necessidades desse grupo etário, conforme a coordenadora do programa nacional de saúde do adolescente, Belmira Miranda.

De acordo com esta responsável, o espaço agora inaugurado é específico para o adolescente, isso porque, sublinha, a direcção nacional quer abrir o acesso aos cuidados de saúde para o adolescente. “É um acesso de cuidado integral, porque além de promoção de saúde e prevenção de doenças, também vamos trabalhar com a recuperação e o tratamento mas o objectivo fundamental é levar o adolescente a adoptar comportamentos seguros e evitar comportamentos de risco”.

Um projecto que visa o atendimento direccionado a esse grupo que é bem específico e com características próprias. E também é um espaço para a equipa de saúde do centro e também para os parceiros fazerem actividades de promoção de saúde.

Composto por uma sala multiuso, para que a equipa de saúde do centro tenha a possibilidade de organizar discussões sobre vários temas de saúde do adolescente. “Para que com informação clara e correcta o adolescente possa adoptar estilos de vida saudável e, simultaneamente, o atendimento de equipa dos profissionais de saúde – reitera a mesma fonte lembrando que para termos um futuro mais saudável, devemos trabalhar voltados para a prevenção.

Em relação aos desafios que esta faixa etária apresenta, Belmira Miranda garante que são “enormes”, porque os cuidados, tanto a nível mundial, como em Cabo Verde sempre deram mais atenção à mulher grávida, á criança e á mulher.

Portanto, assegura, “temos que dar atenção a todos, principalmente a nível das faixas etárias que vão desde as crianças ao adolescente, sendo que é um grande desafio pois estamos a construir um acesso para um grupo que diz que não tem acesso aos cuidados, isto consoante os nossos estudos, um acesso que vai de encontro com as necessidades desse grupo etário”.

Inauguração do espaço piloto para a saúde do adolescente nos cuidados primários de são Vicente, no centro de saúde de Fonte Inês, através da Direcção Nacional de Saúde/Programa Nacional de Saúde de Adolescente.

E que terá o mesmo funcionamento do centro de saúde de Fonte Inês.