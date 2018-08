Professor avalia mudança de câmbio na Venezuela e prevê próximos passos da crise

22/08/2018 12:09 - Modificado em 22/08/2018 12:09

O governo da Venezuela lançou hoje uma nova moeda para conter a hiperinflação que dizima a economia do país: o bolívar soberano, que além de cortar cinco zeros, vincula-se à criptomoeda Petro. A Sputnik conversou com o professor de política da Universidade de Aberdeen, Dr. Andrea Oelsner, para descobrir se o plano de Nicolás Maduro pode funcionar.

Para o professor, é pouco provável que a nova moeda traga qualquer tipo de alívio econômico para o povo venezuelano. Isso porque o simples corte de zeros e a vinculação da moeda ao petro não resolve um dos principais entraves para a Venezuela: o impasse político, que cerca o país de incertezas e faz evaporar o investimento estrangeiro.

“O problema não é cambial, algo que a mudança de moeda poderia resolver, mas sim profundamente político e econômico. A mudança de moeda não vai resolver, ao contrário. Pelo que vi, pode piorar”, avalia Oelsner.

O professor avaliou ainda os fatores que explicam a longevidade do governo de Maduro, a despeito da maior inflação do mundo. Para Oelsner, não há pressão internacional real sobre Maduro, além das Forças Armadas se manterem fieis ao presidente. A situação, porém, pode não se sustentar por muito tempo de acordo com ele.

“As pessoas estão com fome e com raiva, então, quando perderem o controle, será difícil prever o que acontecerá. Eles podem enfrentar acusações na Corte Internacional em Haia. A ONU recebeu relatos de abusos contra os direitos humanos perpetrados pelo governo e recomendou que o caso fosse submetido a uma investigação adicional”, completa o acadêmico.