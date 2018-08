PR diz que ainda é cedo para uma avaliação sobre saída dos TACV do mercado interno

22/08/2018 01:24 - Modificado em 22/08/2018 01:24

O Presidente da República considerou que ainda é cedo para uma avaliação “séria, objectiva e definitiva” sobre a retirada da TACV do mercado interno, e indicou que os cidadãos saberão avaliar “no tempo certo e adequado”.

Jorge Carlos Fonseca expressou esta posição durante o balanço que fez, hoje, sobre os seus sete anos exercício presidencial, no decorrer do qual revelou que gostaria de terminar o mandato com o problema de transportes aéreos e marítimos já resolvido ou em vias de resolução.

“Independentemente do que o Presidente possa pensar sobre as opções, independentemente daquilo que foram o teor das conversas que tive variadíssimas vezes com o primeiro-ministro, com o ministro das Finanças e com o ministro da Economia sobre o percurso dessas opções, creio que é preciso dar um tempo para se avaliar a bondade ou não dessas mudanças”, defendeu Jorge Carlos Fonseca.

No entender do Presidente da República os cidadãos saberão “no tempo certo e adequado” avaliar se as opções tomadas pelo Governo foram boas ou más medidas.

Inforpress