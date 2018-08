CMSV: Aquisição de equipamentos de saneamento agrada a população

22/08/2018 01:05 - Modificado em 22/08/2018 01:05

Nesta última semana, a CM São Vicente apresentou as suas mais recentes aquisições: uma nova bomba de drenagem de águas residuais e um novo carro de saneamento, financiados pelo Governo de Cabo Verde através fundo do ambiente no valor 76 mil contos

Investimentos que visam o melhoramento da rede pública de esgotos, para além de trabalharem na melhoria da água da ETAR. Tudo isso, com o intuito de tornar a ilha mais saudável e com uma melhor saúde pública.

A questão dos esgotos é antiga na ilha, sendo algumas zonas consideradas como pontos críticos, como é o caso da Ribeirinha que é aquela que, com mais frequência, tem vazado água para a via pública. A época das chuvas é um sinónimo de preocupação neste aspecto, já que a rede não consegue, muitas vezes, aguentar o caudal de água. A esta questão, ainda se associa a da avaria dos carros de desobstrução o que, nalguns momentos, complica a situação de vazamento.

Com a notícia de novos equipamentos para resolver de forma específica este problema, as pessoas manifestam uma certa satisfação, mesmo sabendo que o problema não se resolve facilmente, isto pela própria natureza da rede de esgotos que serve a ilha. “Todos sabem que a rede de esgoto não é a melhor, mas é o que temos, e se a CMSV tiver equipamentos para trabalhar e resolver os problemas quando aparecem, claro que será bom para as pessoas”, enfatiza Anderson Neves. O mesmo reclama que quando há problemas, costumam levar algum tempo para resolverem o que não deixa as pessoas satisfeitas.

“Penso que é bom o investimento da CMSV no sentido de minimizar os problemas, porque com a rede que temos, estes problemas vão continuar a acontecer, a não ser que se faça alguma coisa”, adianta Ari Santos. O mesmo avança que se as intervenções fossem rápidas, de certa forma isso iria minimizar o problema quando acontece. Porque, segundo alguns entrevistados, a questão dos vazamentos tem sido o tempo de espera dos moradores para se resolver o problema.

Acerca dos investimentos que têm sido feitos pela edilidade no que diz respeito à limpeza pública, são elogiados pelas pessoas. Mas o maior elogio tem sido feito aos trabalhadores da Câmara que têm “feito com dedicação o seu trabalho” para manterem a cidade limpa. Este grupo recebe os elogios, também pelas condições em que trabalham para que a ilha seja melhor.