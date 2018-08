Santo Antão: Copa Futsal Ribeira Grande 2018 Vª edição entrou nos quartos-de-final

21/08/2018 13:19 - Modificado em 21/08/2018 13:19

A Copa Futsal 2018, que decorre na Cidade da Ribeira Grande, no Polivalente David Fortes, em Povoação, começou nesta terça-feira dia 21 os quartos-de-final da fase a eliminar, isto após as equipas do Sinagoga e Eito Futsal fecharem na noite de segunda-feira o lote de equipas apuradas para esta fase que arranca hoje.

Os oitavos de final da maior competição de futsal da ilha das montanhas, ficou concluída na noite de segunda-feira dia 20, onde a campeã em título, o Sinagoga, não deu hipóteses a equipa do Tarrafal, vencendo por 6-1, marcando assim presença nos quartos-de-final da prova, onde irá medir forças com o Estrela Real do Paúl, que sofreu mas venceu no prolongamento a poderosa equipa do Misto por 7-9. Finalizada esta fase a eliminar do Copa Futsal Ribeira Grande 2018, oito equipas começam hoje a disputar os quartos-de-final que abrem caminho para as meias-finais da prova, são elas; Rua de Água, Tókyo (Porto Novo), Ladeira, Eito Futsal (Paúl), João Afonso, Beira-Mar (Janela), Sinagoga e Estrela Real (Paúl).

Nesta terça-feira dia 21, pelas 19 horas, Rua de Água e Tókyo, abrem as hostilidades do “mata-mata” dos quartos-de-final. Ladeira e Eito Futsal é o outro grande embate agendado para a noite desta terça-feira. Os jogos desta fase continuam na quarta-feira com os embates entre João Afonso x Beira-Mar ás 19 horas e Sinagoga x Estrela Real.

Os jogos a contar para as meias-finais, serão disputados na quinta-feira 23 e a grande final está agendada para o sábado 25.