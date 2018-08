Qualificação CAN 2019 Sub-17: Dez jogadores sanvicentinos convocados para a selecção de Cabo Verde

21/08/2018 13:15 - Modificado em 21/08/2018 13:15

A equipa técnica da selecção cabo-verdiana de futebol de sub-17, liderada por “Djodje”, divulgou a lista dos 20 convocados para a fase de qualificação da CAN 2019, a disputar-se no Senegal, numa lista onde constam dez atletas das escolas de futebol da ilha de São Vicente.

A três dias do início dos trabalhos da comitiva nacional, que estão programados para decorrerem no Estádio Nacional na Cidade da Praia, de 24 a 31 de Agosto, já são conhecidos os nomes que fazem parte dos escolhidos da equipa técnica formada por Jorge Humberto Lopes Conceição “Djodje” e Emílio Moreira Rocha “Dinó”. Desta lista de 20 jogadores o destaque vai para o Batuque com quatro atletas, seguido-se o Cantareira com três, enquanto a Juventude, a Real Sociedade e a Zona Libertada contribuem cada uma com um jogador. Santiago oferece sete atletas, Sal (1) Fogo (1) e Boavista (1).

O torneio de qualificação realiza-se de 09 a 18 de Setembro, no Senegal, sendo que Cabo Verde faz parte do grupo C, conjuntamente com as selecções da Guiné Conacri e Mauritânia. O combinado nacional inicia a sua participação a 11 de Setembro frente á equipa da Mauritânia e no dia 13 de tem duelo agendado com a congénere da Guiné Conacri. Por sua vez, as selecções do Senegal, Guiné-Bissau e Serra Leoa integram o grupo A. As selecções do Mali, Gâmbia e Libéria formam o grupo B e irão disputar na Tanzânia a fase de apuramento para a CAN 2019.

Lista completa dos convocados:

São Vicente: Fock (Batuque FC), Wety (Juventude), Maky (Cantareira), Patch (Real Sociedade), Rivaldo (Batuque FC), Cavól (Batuque FC), Palass (Zona Libertada), Kéu (Cantareira), Badiu (Cantareira), Edú (Batuque FC).

Santiago: Kévin (Atleta de Cristo), Hélio (Maracanã) Délcio (EPIF), Wilson (Atletas de Cristo), Karan (Escola de Tarrafal), Rony (Calheta), Amaury (Escola de Tarrafal).

Sal: Idú (EFIH)

Boavista: Bruno (Sporting)

Fogo: Erickson (Académica)