Preso em Mindelo jovem acusado pela pratica de VBG na ilha do Sal

21/08/2018 12:44 - Modificado em 21/08/2018 12:44

De acordo com a Policia Judiciária, o homem de 24 anos terá, alegadamente, cometido os crimes de Violência Baseada no Género, na sua forma agravada, na ilha do Sal, entre Fevereiro e Agosto do corrente ano e terá fugido para a ilha de São Vicente, ao tomar conhecimento que estaria sendo investigado pela Polícia Judiciária na ilha do Sal.

O indivíduo foi detido esta segunda-feira dia 20, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – DICM –, a pedido do Ministério Público da Comarca do Sal.

O detido será escoltado por inspectores da PJ, ainda na manhã desta terça-feira, à ilha do Sal, onde será presente, no período de tarde, às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação das medidas de coação pessoal.