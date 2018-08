Festival praia D’Tedja marcado pelo civismo e boa música

21/08/2018 08:09 - Modificado em 21/08/2018 10:29

Tarrafal de São Nicolau acolheu nos dias 17 e 18 de Agosto o festival de música de Praia d’ Tedja. A organização e o público avaliaram de forma positiva o espetáculo.

Com o objetivo de valorizar os artistas nacionais, os dois dias destacaram-se pela aposta na qualidade do leque de artistas e grupos convidados.

No primeiro dia do Festival (sexta-feira,17), a abertura do festival ficou a cargo de um coletivo municipal com os artistas Sérgio Davidson, Gang 1100 e Sams WsW. As atuações proseguiram com João Eugénio, Silvana Gomes, ‘’Os Tubarões’’ e Zé Delgado que nessa mesma noite cantaram e encantaram o público. Ricky Boy que encerrou o primeiro dia subiu ao palco depois das 7:30 e fez o público “tirar o pé do chão”.

No sábado, último dia do festival, Naiss d’ Socol fez a abertura das actuações em palco por volta das 22h30. A seguir actuaram Marly Soares e o grupo A&M para animaram o espectáculo.

Ceuzany e Cordas do Sol fizeram vibrar o público por mais de hora e meia. Depois, atuaram os artistas Jim Rama, Grace Évora e o rapper Batchart. Dynamo, que atuou pela primeira vez no maior Festival de música de São Nicolau, encerrou em grande o espetáculo às 9h da manhã de domingo, com uma multidão dançando e cantando ao som das músicas do artista.

O festival foi apresentado pelo Dj Tubarão e João Sameiro e também contou com a animação do Dj Dany, Dj Negrinho e Dj Tubarão.

De acordo com o vereador da Cultura, Adildo Soares Gomes, o balanço dos dois dias do certame no areal da Praia d` Tedja é positivo, quer a nível de segurança como no comportamento do público já que reinou o civismo. Adildo Gomes afirma que os artistas convidados para o Festival agradou á população que também deu nota positiva ao Festival, parabenizando a organização pela “boa escolha” dos artistas e grupos.

O evento foi realizado pela Câmara Municipal e está enquadrada nas festividades de comemoração do 13º aniversário do Município, que este ano prestou homenageado ao cantor e compositor “Maninho”.