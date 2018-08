Apostadores voltam a questionar a transparência do Totoloto Nacional

21/08/2018 08:01 - Modificado em 21/08/2018 08:01

Já lá vão alguns anos, mas as reivindicações continuam na mesma, quando se fala da questão da credibilidade e transparência do Totoloto Nacional. A reivindicação do processo de extracção dos números, em directo, na Televisão de Cabo Verde ou recorrendo ás novas tecnologias, como por um directo na rede social Facebook.

Já é antiga esta reivindicação dos apostadores e o Noticias do Norte foi para as casas de apostas falar com os principais intervenientes e estes continuam a querer que os sorteios sejam feitos de forma clara, para que todos possam ver como acontece o processo.

Independentemente do meio escolhido, o mais importante é que se estabeleçam os parâmetros e a forma de divulgação directa da extracção dos números, porque segundo a população, “quando se trata de dinheiro a extracção deveria ser feita de forma mais transparente possível”.

E conforme explicam alguns cidadãos mindelenses, quando questionados sobre esta prática, afirmam que “não tem transparência e sendo assim o jogo vai perder cada dia mais credibilidade junto do povo”. Apesar de ser utilizada a página na rede social Facebook para divulgar os números, os apostadores garantem que “não satisfaz a 100% aqueles que apostam, pois a questão que vem remontando há anos sobre a transmissão em directo num canal televisivo da extracção, ou pelo menos deveriam realizar uma extracção em directo no Facebook e questionam o quão difícil deve ser fazer isso”.

No entanto, estava previsto que em 2016 deveria ter entrado em funcionamento a informatização do sistema de extracção semanal dos números sorteados, para acabar com as dúvidas sobre a segurança e fiscalização dos sorteios feita sob o olhar atento dum júri constituído por três membros e de entidades tidas por idóneas: é presidido por um membro do Conselho Superior da Cruz Vermelha, fazem ainda parte do júri um oficial superior da Polícia Nacional e um técnico da Câmara Municipal da Praia. É ainda transmitida pela rádio, por um jornalista presente no local.