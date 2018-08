Presidente da CMSC retira confiança a vereador acusando-o de comportamento nefasto

21/08/2018 00:18 - Modificado em 21/08/2018 00:18

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Beto Alves, decidiu, no final da passada semana, retirar a confiança política ao, até agora, Vereador da Administração e Finanças, José Luís Semedo.

Praticamente a meio do mandato desta equipa camarária, o Presidente Beto Alves considera “importante fazer alguns reajustes e acertar estratégias para levar a bom porto os compromissos eleitorais assumidos nas eleições autárquicas de 2016 “ e reforçar os laços de cumplicidade, solidariedade e unidade interna da equipa. A retirada da confiança política ao Vereador José Luís Semedo surge neste contexto.

Baseado no facto do presidente considerar que “ desde há alguns meses a esta parte, vinha sendo visível que o referido Vereador entrou numa clara linha de afrontamento ao Presidente, criando uma agenda própria, intrometendo-se ilegitimamente em assuntos da competência de outros pelouros e, inclusive, permitindo-se ultrapassar os respetivos vereadores, quer convocando reuniões, emitindo, ainda, um despacho de deslocalização de uma funcionária e inquinando as ligações com funcionários do Município, criando vários constrangimentos nas relações interpessoais. Relações essas que se devem pautar pela lisura e a urbanidade.”

O presidente da CMSC considera que “o nefasto e reiterado comportamento do Vereador José Luís Semedo, entre outras, configura uma objetiva situação de deslealdade para com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, o que é inadmissível.”

Com a retirada da confiança política, o Pelouro da Administração e Finanças fica sob a tutela direta do Presidente Beto Alves, que vem, desde o início do mandato, acumulando os pelouros do Urbanismo e Cooperação Descentralizada.