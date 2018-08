Novos manuais preparados com …normalidade

20/08/2018 23:58 - Modificado em 20/08/2018 23:58

A Ministra Maritza Rosabal revelou á imprensa novos materiais que vão sair para o novo ano lectivo. “Vão sair novos manuais , este ano, que são experimentais, no caso do 2º, 6º e no 8º anos de escolaridade. Também há uma melhoria nos programas e materiais do 5º ano, caso do Português e da Matemática. Esse processo está a decorrer de forma normal”.

Considera que o Governo está constantemente a rever os procedimentos e a melhorá-los. Para além disso, também está a ter muito cuidado com a revisão dos manuais que vão estar disponíveis para a venda nas livrarias, os manuais já consolidados, enquanto que os cadernos experimentais devem ser adquiridos nas escolas. A Ministra da Educação Maritza Rosabal avança que os processos estão a decorrer na normalidade.

No mesmo momento, anunciou que os alunos do 8º ano de escolaridade deixam de pagar propinas no próximo ano lectivo, o que já acontecia com os alunos do sétimo ano. “A educação deve ser sempre inclusiva e, desta forma, temos de garantir que os nossos alunos tenham melhores condições e também que os familiares estejam melhor. Neste sentido, neste ano lectivo, os alunos do 8º ano de escolaridade deixam de pagar propina”. Medida que tem em vista a diminuição do fenómeno do abandono escolar pois considera que os dados revelam uma ligeira diminuição.