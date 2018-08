Jogador do Ano da UEFA: Cristiano Ronaldo na linha de frente para renovar título, com Messi fora da corrida e Salah á procura do inédito

20/08/2018 23:33 - Modificado em 20/08/2018 23:33

A UEFA divulgou nesta segunda-feira dia 20 a lista final dos três candidatos a vencedor do prémio de Jogador do Ano da UEFA 2017/18. Dessa lista faz parte, para além do vencedor do ano passado, Cristiano Ronaldo – agora jogador da Juventus, o egípcio Mohamed Salah do Liverpool e o croata Luka Modric do Real Madrid. O facto estranho desta lista é a ausência do nome da estrela do Barcelona, Lionel Messi.

O internacional português que este defeso trocou o Real Madrid pela Juventus, procura conquistar o galardão pela quarta vez, depois de 2013/14, 2015/16 e 2016/17, sendo que nunca falhou a presença no top3 desde que o prémio foi criado, em 2011. Por sua vez, Modric e Salah estão pela primeira vez entre os nomeados. Modric que na época passada ficou na quarta posição, na sua única presença entre os dez primeiros, procura desta feita, e depois de um mundial bem conseguido, vencer o prémio pela primeira vez. Já o egípcio Mohamed Salah é a primeira vez consta no top3 da lista da UEFA. Salah passa a ser o jogador africano melhor classificação de sempre, suplantando a 7ª posição alcançada em 2011/12 pelo costa-marfinense Didier Drogba, então ao serviço do Chelsea de Inglaterra.

Já Messi, que em 2010/11 e 2014/15 arrecadou o troféu, é a grande ausência do pódio. O argentino falha a presença entre os três primeiros pela terceira vez, depois de 2013/14 (5º lugar a par de Phillipp Lahm) e 2015/16 (5º). Desta feita, o craque argentino, que na época passada, quedou-se pelos quartos-de-final da Liga dos Campeões e vencendo a Liga espanhola e a Taça do Rei, conseguiu apenas um modesto 5º lugar com 55 pontos.

Os prémios da UEFA, referente a última temporada, serão entregues a 30 de Agosto na mesta data do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.