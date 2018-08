Jovane Cabral tem aval de Rui Águas e poderá ser a grande novidade para a operação Lesoto

O extremo cabo-verdiano, Jovane Cabral de 20 anos de idade, do Sporting Clube de Portugal, tem-se revelado como uma das grandes surpresas no arranque da 1ª Liga do futebol português. O jovem jogador foi determinante nas duas primeiras vitórias do Sporting, nos dois primeiros jogos da liga portuguesa, daí estar agora na mira de Rui Águas, seleccionador de Cabo Verde, para o embate frente ao Lesoto já no mês de Setembro.

O jogo com o Lesoto, de qualificação para o CAN 2019, a contar para a segunda jornada do grupo L está a porta, faltando pouco mais de quinze dias. Recorde-se que Cabo Verde iniciou a fase de apuramento com uma derrota caseira frente ao Uganda. Em foco neste início de época da primeira liga portuguesa, Jovane Cabral é natural de Santa Catarina (Santiago). Jovane Cabral conta com apenas uma internacionalização por Cabo Verde, na altura sob o comando de Felisberto Cardoso, num jogo contra a Líbia a contar para as eliminatórias do CAN 2017.

Numa entrevista concedida ao Jornal desportivo português, Record, o seleccionador de Cabo Verde, Rui Águas, diz-se “impressionado” e atento ás qualidades do extremo do Sporting CP. Águas, não tem dúvidas em apontar que Jovane tem sido “o jogador mais em foco, no Sporting e a principal novidade em termos de qualidade do campeonato”. Numa comparação feita com Gelson Martins, o seleccionador nacional sustenta que Jovane é “mais potente”, assegurando que Jovane é muito competitivo e mais forte fisicamente, enquanto que Gelson e é mais forte no um contra um. Contudo, não deixou de salientar que cada caso é um caso.

Com o aproximar desta importante partida com o Lesoto, agendado para 9 de Setembro, em Maseru, Jovane Cabral poderá se tornar a grande novidade na convocatória, que estará prestes a ser revelada pelo seleccionador nacional.