Porto Novo: Vinte e duas famílias recebem parcelas de terra atribuídas pelo Governo a título definitivo

20/08/2018 23:12 - Modificado em 20/08/2018 23:12

A comunidade de “Casa de Meio” no Porto Novo, foi contemplada pelo Governo com a atribuição de 42 parcelas de terra que vão ajudar 22 famílias desta localidade na Cidade do Porto Novo.

Concedidos a título definitivo e de forma gratuita, pelo Governo, estas terras vêem suprimir uma necessidade antiga destas famílias que há mais de vinte anos aguardam pela posse destas terras. Um marco importante que se tornará oficial a 2 de Setembro, data em que se comemora o dia do Município do Porto Novo.

Outras localidades do Porto Novo, também estão na calha para receber o mesmo tipo de ajuda por parte do Estado. São os casos de Ribeira dos Bodes, Ponte Sul/Chã de Mato, Chã de Norte e Ribeira da Cruz/Morro Cavalo e vai abranger cerca de 150 famílias. Neste certame, como pôde apurar este Online, o Ministério da Agricultura irá prosseguir com o processo em Chã de Norte, com a inclusão de outras 50 famílias.