ICIEG trabalha líderes comunitários em Igualdade de Género e VBG na ilha do Sal

19/08/2018 23:20 - Modificado em 19/08/2018 23:20

Na luta por uma sociedade mais igualitária e livre de violência é fundamental o comprometimento de cada um individualmente no sentido de assumirmos o nosso papel como embaixadores de uma sociedade onde as oportunidades são para todos quer seja homem ou mulher quer seja menina ou rapaz.

De acordo com a organização, vai trabalhar líderes comunitários provenientes das diversas comunidades da ilha do Sal num combate sem tréguas à VBG. “Realçamos que as formações estendem-se aos 22 municípios do país visando atingir mais de 170 líderes comunitários”.

A concretização desta iniciativa, segundo a mesma fonte, vai permitir ao ICIEG dar continuidade a sua ampla estratégia de sensibilização e combate à VBG com envolvimento ativo junto dos atores e entidades locais, contribuindo de forma decisiva para a erradicação da violência contra mulheres e meninas, sem deixar ninguém para trás.

Trata-se de uma iniciativa do ICIEG financiada pela Embaixada de Espanha em Cabo Verde – Cooperação Espanhola e a ser realizada, um dos parceiros engajados nas questões de igualdade de Gênero e VBG.