Zona Especial da Economia Marítima de Cabo Verde em Saragaça, com oposição dos surfistas

19/08/2018 23:13 - Modificado em 19/08/2018 23:13

A Zona Especial da Economia Marítima (ZEEM) de Cabo Verde vai ter a sede na ilha de São Vicente e deverá situar-se em Saragaça, segundo assumiu recentemente o primeiro-ministro, numa posição que mereceu já a oposição da comunidade surfista.

Num “post” colocado na rede social Facebook, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, escreveu que “São Vicente é a ilha que vai sediar a ZEEM. Saragaça é a localidade que, de acordo com os estudos técnicos, vai albergar a logística de terminal de contentores, reparação e construção naval e restantes estruturas de apoio e suporte à indústria da economia marítima”.

A ZEEM é uma parceria estratégica com a China e pretende envolver as áreas e negócios à volta do mar com o objetivo de impulsionar Cabo Verde para a economia marítima.

Segundo Ulisses Correia e Silva, a ZEEM é “um conceito que integra um conjunto de atividades numa determinada área geográfica, com ordenamento do território, infraestruturas, incentivos e investimentos para a prestação de serviços internacionais no transhipment, reparação e construção naval, pescas, turismo, conhecimento e investigação aplicada, de entre outras valências relacionadas com o mar”.

Sobre a sua localização, o chefe do Governo refere que “o porto de águas profundas está identificado como a infraestrutura âncora para as restantes atividades, por isso Saragaça será dotada dessa infraestrutura. O campus do Mar será a infraestrutura de conhecimento, formação e investigação de suporte ao desenvolvimento da economia marítima”.

Ulisses Correia e Silva esclarece, contudo, que “o facto de São Vicente sediar a ZEEM não significa que em outras ilhas não se invista em portos, pescas ou turismo ligado ao mar”.

“Por consequência, o facto de se prever um porto de águas profundas em São Vicente, não significa que em São Nicolau não se preveja um porto de águas profundas vocacionado para suporte a atividades de bunkering e refinaria. São portos com especialização e vocação diferentes”, lê-se na mensagem do primeiro-ministro.

A ideia não acolhe adeptos entre a comunidade surfista mindelense que na sexta-feira se manifestou contra a edificação da ZEEM em Saragarça.

Para o porta-voz da comunidade surfista mindelense, Bob Lima, citado pela agência de notícias de Cabo Verde (Inforpress), esta instalação vai prejudicar a localidade onde existem as “melhores ondas” em São Vicente.

Segundo Bob Lima, a infraestrutura vai cortar, em princípio, o fluxo de água na zona sul de São Vicente, onde existem as “melhores ondas” da ilha.

Ainda de acordo com a Inforpress, Bob Lima prevê prejuízos em três localidades “excelentes” para as atividades náuticas, entre as quais a própria Saragarça, onde acontece o Pong, Sandy Beach local do “Open Sandy” e Tupim onde se costumam realizar atividades de surf, inclusive o Blue Wax fest, marcado para acontecer entre 01 e 02 de setembro.

A ZEEM é coordenada pelo diplomata e mestre em Economia José Correia. Paulo Alexandre Lopes da Silva é o vice-coordenador.

Lusa