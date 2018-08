Época balnear: cuidados essenciais

A época balnear no Mindelo começou há já algum tempo mas os conselhos nunca são demais para se tirar o melhor proveito da estação, aproveitando assim, da melhor maneira, um verão na praia com a família. É por isso que os nadadores salvadores fazem questão de relembrar que, para umas férias seguras na praia, há algumas regras básicas de segurança que devem ser respeitadas. E, todos os anos fazem, questão de relembrá-los.

Estes alertam todos os banhistas para que adoptem uma postura de cumprimento das regras de segurança balnear, nomeadamente: frequentar praias vigiadas; garantir um intervalo de três horas, após uma refeição normal, antes de ir a banhos e respeitar escrupulosamente as indicações dos nadadores-salvadores. Estas regras são essenciais para que a época balnear decorra em segurança.

Um dos primeiros pontos é frequentar as praias vigiadas e respeitar as bandeiras de modo a evitar acidentes desnecessários, mesmo estando estas vigiada por pessoal competente e material de salvamento necessários para qualquer emergência.

Outro ponto essencial é respeitar as instruções dos nadadores-salvadores. “Os nadadores-salvadores existem exclusivamente para proteger os banhistas. Respeite os seus conselhos pois eles conhecem todos os perigos da praia em questão”.

Manter sempre as crianças sob permanente vigilância e não as deixar brincar na zona de areia molhada, nem junto à linha de água.

Depois das refeições espera três horas antes de tomar ir papa dentro de água. Dependendo da quantidade e do tipo de alimentos ingeridos, o tempo de digestão pode alongar-se, mas raramente é inferior. Durante essas três horas, o sangue flui com grande intensidade para os órgãos encarregues da digestão, fazendo subir a sua temperatura e aumentando o perigo de uma congestão devido ao contacto com a água fria.

Evite a ingestão de bebidas alcoólicas pois retardam a digestão. Ao invés, beba muita água e coma bastante fruta.

Não entre de rompante na água após longos períodos de exposição ao sol. Isto pode provocar um choque térmico e até a morte instantânea. Entre lentamente para que o corpo se habitue à diferença de temperatura.