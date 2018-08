Afrobasquet 2018: Cabo Verde perde com o Egipto e fica na 6ª posição

19/08/2018 21:06 - Modificado em 19/08/2018 21:06

Depois de quatro derrotas consecutivas e uma vitória, esta no último jogo, frente à equipa da RD do Congo, a selecção feminina de sub-18 de Cabo Verde, perdeu neste domingo a hipótese de ficar no 5º lugar ao perder com a equipa do Egipto por 38-43.

Na sua primeira aparição numa competição de grande envergadura no continente africano, onde participaram as melhores selecções nessa categoria, a equipa nacional terminou a competição com uma modesta sexta posição da classificação geral, somando cinco derrotas e uma vitória. A vitória, no sábado, por 61-56 frente à sua congénere da RD do Congo salvou a honra do combinado nacional após a derrota nos quatro primeiros jogos com as selecções de Moçambique (32-61); do Egipto (56-31); do Ruanda (32-57) e nos quartos-de-final frente ao Mali por (21-78). Valeu pela participação, pelo empenho e pela experiência adquirida.

Neste domingo, no jogo a contar para a disputa da 5ª e 6ª posição, frente ao Egipto a selecção perdeu por 38-43, pelos parciais de (7-9, 9-13, 8-12 e 14-9). Contudo, conseguiu fazer melhor do que no primeiro jogo do grupo A – contra as egípcias – e esteve perto de alcançar a vitória que daria o quinto lugar da classificação geral. Mais uma vez, como aconteceu nos jogos ao longo desta competição, Joseana Vaz deu boa conta de si e foi considerada a MVP desta partida com 23 pontos.

A edição 2018 do Afrobasket, foi ganha pela anfitriã Moçambique que, neste domingo dia 19 de Agosto venceu a selecção de Angola por 53-49.