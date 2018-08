Paróquias de Nossa Srª do Rosário e Nossa Srª do Livramento, em Santo Antão, vão ter dois novos párocos a partir de Outubro

19/08/2018 21:00 - Modificado em 19/08/2018 23:52

As paróquias de Nossa Senhora do Rosário em Povoação e Nossa Senhora do Livramento em Ponta do Sol, ambas situadas em Ribeira Grande na ilha de Santo Antão irão contar a partir do novo ano pastoral, que se inicia em Outubro, com dois novos sacerdotes.

O Bispo da diocese do Mindelo, D. Ildo Fortes, tendo em vista o início do novo ano pastoral, procede à mudança de alguns párocos e vigários, que vão assumir os destinos de novas paróquias em Cabo Verde. Os párocos das Paróquias de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Lapa, em São Nicolau, Padre Eliseu Lopes e Padre Evanildo dos Reis, foram designados por D. Ildo Fortes, para assumirem as responsabilidades pastorais das paróquias de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do Livramento em Ribeira Grande, Santo Antão. Tanto o Padre Eliseu Lopes como Evanildo dos Reis, estavam já há dois anos a desempenhar as funções de párocos em São Nicolau, provenientes da Paróquia de Nossa Senhora da Luz em São Vicente.

De realçar que o até então pároco de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do Livramento, Padre Adriano Cabralirá, irá, em contrapartida, assumir as funções de pároco na Ilha da Boavista, nas paróquias de São João Baptista e Santa Isabel, juntamente com o vigário paroquial padre Emanuel Évora, actual vigário paroquial em São Vicente.