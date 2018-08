Em breve poderá guardar as conversas de WhatsApp que quiser

19/08/2018 14:41 - Modificado em 19/08/2018 14:41

A app de mensagens deixará armazenar as conversas no Google Drive.

Apartir do mês de novembro o WhatsApp deixará de armazenar as suas conversas no Google Drive, o que significa que terá muito mais espaço disponível no serviço de armazenamento de cloud da Google.

A novidade surge depois de um acordo entre o Facebook (que detém o WhatsApp) e a Google de modo a tornar o armazenamento de conversas completamente gratuito para os utilizadores da app de mensagens.

Foi ainda lançado o aviso que qualquer ‘backup’ de uma conta de WhatsApp que não seja atualizado há mais de um ano será eliminado em novembro, pelo que pode querer proceder a um novo ‘backup da sua conta.