Estudante invade servidores da Apple e rouba ficheiros

19/08/2018 14:11 - Modificado em 19/08/2018 14:11

Um estudante australiano de 16 anos foi apontado como o responsável por diversas invasões aos servidores da Apple e ao roubo de 90GB de ‘ficheiros seguros’, além de invasões a contas de clientes da tecnológica.

Conta o The Age que depois da situação ter sido reportada ao FBI e de ser lançada uma investigação internacional, chegou-se à conclusão que as invasões foram feitas a partir da Austrália. Foram então encontrados “dois computadores da Apple” cujos números de série batiam certo com os que haviam acedido aos servidores da Apple.