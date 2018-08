Calhau : Homem que dormia na estrada foi atropelado mortalmente

19/08/2018 13:31 - Modificado em 19/08/2018 14:35

Um homem, conhecido por Adilson Fortes , morreu atropelado na madrugada de hoje, no Km 10 da estrada do Calhau. Segundo este online apurou por volta das 5 horas da madrugada uma carrinha de transporte Hiace que vinha no sentido Calhau cidade atropelou um homem que estava deitado na via. Passou-lhe por cima arrastando o corpo por cerca de 4 metros.

Também apuramos que o homem da localidade do Calhau estava acompanhado de outra pessoa, só que no momento do atropelamento estava no mato a fazer necessidades fisiológicas.

A PJ que esteve no local está a tentar apurar os meandros desse acidente, em particular o que o homem fazia deitado na estrada.

O corpo está na casa mortuária á espera da autópsia

em actualização