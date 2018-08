Carmelo Anthony confirmado nos Houston Rockets

19/08/2018 12:30 - Modificado em 19/08/2018 12:30

Carmelo Anthony foi confirmado como jogador dos Houston Rockets. O veterano extremo, de 34 anos, atuou na época passada nos Oklahoma City Thunder mas há semanas foi para os Hawks num negócio envolvendo três equipas. Porém, deixou logo de seguida a formação de Atlanta para, na condição de jogador livre, assinar pela ‘franchise’ onde pontificam Chris Paul e James Harden.

Trata-se de uma forte aposta dos Rockets tendo em vista o ataque ao título esta temporada, embora o rendimento de Anthony tenha caído na época passada. Os seus 16 pontos de média ficaram bem abaixo do que já alcançou noutros anos, em parte também pelo papel que tinha nos Thunder, onde era um jogador de ‘catch and shoot’ – que é como quem diz, alguém que é servido para apenas ter de lançar -, ao invés do basquetebolista que decidia no um para um por via do drible e outro tipo de trabalho individual.