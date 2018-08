Kofi Annan morreu este sábado. O mundo recorda-o assim

19/08/2018 11:46 - Modificado em 19/08/2018 11:46

“Écom grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença”. Foi desta forma que a fundação do ex-diplomata ganês dava ao mundo a notícia da morte de Kofi Annan.

O antigo secretário-geral da ONU morreu na Suíça, e o Gana, a sua terra natal, decidiu decretar uma semana de luto nacional pela morte do antigo diplomata.

“Onde quer que houvesse sofrimento ou necessidade, [Kofi Annan] tocou muitas pessoas com a sua profunda compaixão e empatia”, disse a fundação no comunicado sobre Annan.

Na hora do adeus, muitos foram os que quiseram prestar o seu tributo ao homem que lutou sempre pela paz.