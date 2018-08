Cadeia da Ribeirinha: cinco presos fugiram mas foram capturados

17/08/2018 11:12 - Modificado em 17/08/2018 11:12

Cinco presos da Cadeia da Ribeirinha, fugiram da ala dos jovens até 18 anos, na madrugada de sábado. Este online sabe que os jovens reclusos serraram as grades da cela e escaparam pelo telhado. A pronta reacção da direcção do prisão levou à captura dos reclusos. A operação levou toda a madrugada e foi preciso chamar guardas que estavam de folga para reforçar o pessoal que iniciou a captura. Ainda não se conhecem os meandros da fuga, em particular como os presos conseguiram cerrar as grandes ou por que não foram vistos pelos guardas quando saíram pelo telhado. A direcção mandou instaurar um inquérito, mas entre a população prisional o caso é levado para brincadeira. “Os meninos só queriam ir ver a Cláudia Leite no Festival da Baía das Gatas. Mas piadas á parte, não se entende como cinco jovens conseguem serrar as grandes da cela e fugir da cadeia que é considerada a mais segura de Cabo Verde