Ranking FIFA: Cabo Verde sobe para a 64ª posição

16/08/2018 19:49 - Modificado em 16/08/2018 19:49

A selecção nacional de Futebol subiu uma posição no Ranking da FIFA, actualizado esta quinta-feira, e passa a ocupar a 64ª posição com 1356 pontos, numa tabela que passa agora a ser liderada pela França.

Com a subida de uma posição no Ranking da FIFA, o combinado nacional ascendeu, de novo, à 10ª posição no Continente africano, lugar que tinha perdido na anterior tabela – tinha caído para a 11ª posição. Entre os PALOP, Cabo Verde é líder .

A nível Mundial o “top ten” é formado pelas selecções nacionais da França, campeã do Mundo, depois seguem-se as seguintes selecções: Bélgica, Brasil, Croácia, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca. De realçar que, esta actualização foi feita nos novos moldes definidos pela FIFA, onde seguem-se as regras (Somar/diminuir pontos por resultados nos jogos do período analisado, em vez de tirar a média como na fórmula anterior; Quem fica sem jogar preserva a sua pontuação, sem a retirada do que ganhou nas últimas partidas disputadas; Pontos são diminuídos por derrotas ou empates em confrontos contra selecções com pior classificação no Ranking, com exceção de partidas de “mata-mata” em torneios importantes, como a Copa do Mundo).

A divulgação da próxima lista do Ranking da FIFA será a 20 de Setembro, depois dos primeiros jogos efectuados pelas selecções, após o Mundial da Rússia. Esses jogos estão marcados para a segunda semana do próximo mês. Cabo Verde irá jogar contra a sua congénere do Lesoto, a 7 de Setembro, jogo relativo à segunda jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2019.