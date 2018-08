Afrobasket 2018: Cabo Verde procura nesta sexta-feira, frente ao Mali, o apuramento para as meias-finais

16/08/2018 19:32 - Modificado em 16/08/2018 19:32

A selecção feminina de sub-18 de Cabo Verde, medirá forças nesta sexta-feira dia 17 com o Mali, onde procurará alcançar o passaporte para as meias-finais do Afrobasket 2018 que decorre em Moçambique.

Mesmo após três derrotas no grupo A, onde perdeu com as congéneres de Moçambique (32-61), Egipto (31-56) e Ruanda (32-57), a turma cabo-verdiana conseguiu atingir os quartos-de-final da competição, e tem jogo marcado para esta sexta-feira, com as malianas, no Pavilhão do Maxaquene em Maputo. O jogo que terá início às 09:15 minutos, hora de Cabo Verde.

Nos outros jogos dos quartos-de-finais que, também, estão marcados para esta sexta-feira, a República Democrática do Congo defronta o Ruanda, ao passo que o Uganda jogará com Moçambique. Egipto e Angola disputarão entre si a outra vaga para as meias-finais da competição. A final está agendada para domingo dia 19 deste mês.