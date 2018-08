Porto Novo : carro em contra mão choca com viatura da PN e provoca quatro feridos

16/08/2018 17:20 - Modificado em 16/08/2018 17:20

O acidente aconteceu, ontem pelas 23 horas , na zona de Berlim , cidade do Porto Novo e provocou quatro feridos . Elevando assim para 21 feridos e dois mortos resultantes de dois acidentes de viação no espaço de quatro dias . Os feridos, entre eles um agente da PN, foram hospitalizados. De acordo com a Inforpress, que cita fonte policial, o choque provocou avultados danos em ambos os veículos. A fonte afirma que o condutor da viatura particular que circulava em contramão dava sinais de estar sob efeito do álcool.

Na manhã de hoje (às 07:00), os quatro feridos encontravam-se ainda em observação nos serviços de urgência do centro de saúde, na cidade do Porto Novo.

Este acidente acontece quatro dias depois de um acidente grave, ocorrido em Fundão, a cinco quilómetros da cidade de Porto Novo, que fez dois mortos e mais de uma dezena e meia de feridos.