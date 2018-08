Manuel Inocêncio : O porto de águas profundas em S. Nicolau é uma baboseira e a ZEMESV uma miragem

16/08/2018 01:13 - Modificado em 16/08/2018 01:13

Em entrevista ao online Mindelinsite , Manuel Inocêncio , vice –presidente do PAICV e ex-ministro responsável pela pasta das infraestruturas, considera que a ideia da construção do porto de águas profundas na Ilha de S. Nicolau é “mais uma baboseira que se junta às afirmações recentes do Ministro do Turismo e da Economia Marítima relactivamente a Saragaça. Isso mostra que ainda não há nada de concreto nas muitas promessas do Governo. “ Manuel Inocêncio diz que o anúncio da construção do porto de águas profundas na Ilha de S.Nicolau fê-lo levar as mãos a cabeça “ É mais uma prova contundente de que este Governo ainda não saiu do modo campanha. Só isto justifica a afirmação do Primeiro-ministro em São Nicolau. Possivelmente ouviu a sugestão de construir o Porto de Águas Profundas nesta ilha de alguém e de imediato assumiu um compromisso. Foi isso que ele fez durante a campanha eleitoral. Assumiu compromissos sobre tudo o que os cabo-verdianos pediram ou sugeriram. Repetiu isto há poucos dias em São Nicolau sem um estudo, sem um pensamento estruturado ou avaliação, sem nada a sustentar esta ideia. Não é aceitável governar um país desta forma. Não é sequer aceitável fazer campanha desta forma, sobretudo para quem tem a pretensão de governar.”

Outro projecto que o ex-ministro considera que existe só no pensamento dos governantes é a Zona Económica Marítima Especial em São Vicente, ao Mindelinsite disse “ É admirável um Governo estar a falar há dois anos numa Zona Económica Marítima Especial em São Vicente e até hoje não conseguir obter do ministro uma ideia clara sobre este investimento. E olha que já estiveram em São Vicente duas delegações chinesas em missão sobre este projecto. Isso mostra que o próprio MEE nada sabe sobre esta ZEEM-SV. Falou-se de um estudo de viabilidade que está a ser feito por chineses, que deveria estar concluído em Agosto do ano passado, mas que ainda não está pronto. Há dias, no entanto, o próprio ministro declarou que os chineses nada têm a ver com este projecto. Entretanto, inicialmente tinha declarado que este é um projecto que está a ser desenvolvido por Cabo Verde e China. Portanto, cada vez diz uma coisa, pelo que não deve ser levado a sério.”