Centro Oceanográfico será inaugurado formalmente em Novembro durante o evento “Semana dos Oceanos”

16/08/2018 00:46 - Modificado em 16/08/2018 00:46

A informação foi avançada pelo Secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, durante o lançamento do projecto “Semana dos Oceanos” que Cabo Verde irá realizar de 19 a 23 de Novembro deste ano.

Depois de ter sido “inaugurado tecnicamente” em Novembro do ano passado, este ano será feito formalmente, afirma Veiga.

O centro encontra-se equipado com laboratórios, escritórios e outros equipamentos disponíveis e relacionados com os estudos sobre os oceanos.

Sobre a Semana dos Oceanos, o objectivo visa o fomento do diálogo sobre a sustentabilidade dos recursos marinhos sob jurisdição cabo-verdiana e partilha de boas práticas nesse domínio, desde os aspectos referentes à protecção, segurança, pesca até à vertente da sustentabilidade e de novas oportunidades de negócios e nichos de negócios que possam existir nesta matéria, esclarece o Secretário de Estado que conta ter diversas figuras e instituições ligadas ao mar durante o evento.

“Contamos ter peritos da área, vamos convidar peritos internacionais para virem cá fazer as excursões connosco, iremos ter os ministros das pescas da nossa sub-região e o ministro ligado à área do mar da CPLP”.

Outro ponto da organização é a promoção do crescimento económico com base nos recursos marinhos que são a fonte de riqueza do país. Além dos mais, “a organização conta trazer os parceiros e aprender com experiências internacionais e voltar o país cada vez mais para o mar e tirar proveito disto e fazer crescer a economia via mar”.

Para tal, o Governo criou uma comissão organizadora. O evento será suportado pelas verbas dos fundos provenientes das licenças de pesca industrial, pelo Orçamento de Estado e pela verba do projecto de apoio à reforma do sector dos transportes financiado pelo Banco Mundial.