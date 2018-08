Campeonato Nacional de Sub-17 adiado devido às ligações aéreas em Cabo Verde

15/08/2018 20:43 - Modificado em 15/08/2018 20:43

O Campeonato Nacional de Sub-17 que estava programado para se realizar entre 17 e 25 de Agosto, foi adiado, pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, devido a falta de voos para as equipas presentes na competição. Devido a este constrangimento a FCF não tem, ainda, novas datas para a realização da prova.

Depois do campeonato Nacional Feminino que terminou no passado dia 11 de Agosto ter sofrido alterações no formato dos grupos, devido a questões relacionadas com a dificuldade de ligações aéreas em Cabo Verde, eis que o campeonato Nacional de Sub-17 vê a primeira data da realização da prova, adiada pelo mesmo motivo. Recorde-se que a FCF tinha programado o início da competição para o período entre 17 e 25 de Agosto, nas ilhas de São Vicente e Santiago.

Está assim criado mais um constrangimento, desta vez para as equipas de futebol sub-17, que de há muito vêm se preparando para se apresentarem na melhor forma possível nesta fase da prova. Lembramos que na época passada a prova não se realizou devido à falta de verbas por parte da FCF, entidade máxima que rege o futebol em Cabo Verde. Como pôde constatar este Online, junto de algumas equipas, o facto é que esta situação está a criar impasses tanto nos jogadores como nas equipas técnicas e restante staff. Acontece não retirarem o devido aproveitamento das férias assim como o facto de estarem a treinar há muito tempo. Toda esta situação vem, de certa forma, agravar e muito o estado anímico destes jovens, que estavam confiantes, muitos deles, na sua primeira participação na competição de clubes campeões de sub-17 a nível nacional.