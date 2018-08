Basquetebol: Selecções feminina e masculina de Cabo Verde participam no FIBA 3×3 África Cup no Benin

15/08/2018 20:31 - Modificado em 15/08/2018 20:31

A delegação de Cabo Verde composta pelas selecções femininas e masculinas já se encontra no Benin, onde ambas irão participar, pela primeira vez, no torneio FIBA 3×3 África Cup que se inicia esta quinta-feira dia 16 e decorre até sábado dia 18 em Cotonou.

Depois da certificação oficial feita pela FIBA-3×3, a Federação Nacional Cabo-verdiana, pela primeira vez na sua história do nosso país, poderá competir entre as melhores selecções de África, tanto em masculinos como em femininos. Cada uma das selecções, tanto a feminina como a masculina, são compostas por quatro atletas cada.

Cabo Verde competirá com as selecções do Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Gambia, Guiné, Mali, Mauritânia, Níger e Nigéria. Estas selecções vão disputar, entre si, sete lugares nos homens e oito nas mulheres, para o conjunto FIBA 3×3 na Taça de África, que decorrerá de 9 a 11 de Setembro em Lomé, Togo.