Porto Novo recebe em Outubro a primeira edição do Kriol Urban Fest

15/08/2018 09:18 - Modificado em 15/08/2018 09:18

O projecto pretende dinamizar o Concelho do Porto Novo, Santo Antão, através da arte e está agendado entre os dias 13 e 20 de Outubro de 2018, organizado pela Synergia Cabo Verde.

Um Festival Multidisciplinar Artístico e Cultural Urbano, pensado pelo projecto Synergia Cabo Verde que visa motivar uma maior consciência artística e sócio-cultural da comunidade, aumentar a participação comunitária nas actividades multidisciplinares de requalificação urbana e actuar na mudança de percepção da comunidade em relação ao espaço urbano.

A organização diz que este projecto surgiu da necessidade de colorir um pouco mais as ruas do Porto Novo. “O Kriol Urban Fest é, pois, o resultado de tudo aquilo que já absorvemos da cultura crioula, das necessidades e dos desejos das pessoas que encontramos no Porto Novo e da vontade de espalhar a arte pelo mundo”.

Acredita que este será um projecto de grande impacto, considerando que é o primeiro deste género a ser realizado no Porto Novo e tendo em conta a importância crescente da Arte Urbana, enquanto meio de requalificação do espaço urbano.

Refere ainda que pretende promover a participação cultural dos cidadãos através da arte urbana e, para isso, conta com a participação de dois artistas internacionais: Márcio Bahia e The Cover. A eles cabe realizar “as duas maiores obras de arte urbana do Concelho”, pretendendo também levar a “arte para a rua” com Workshops diversos e uma noite de música. O “Kriol urban party”.

De acordo com a organização, neste momento, estão à procura de patrocínios para poderem trazer os artistas internacionais para a cidade do Porto Novo.

A Synergia Cabo Verde é um projecto de desenvolvimento comunitário destinado aos jovens do Porto Novo e promove arte e cultura enquanto ferramenta para o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e sociais. Até agora, a Synergia Cabo Verde já realizou diversos projectos.