Parceria Governo / CMSV na implementação do Campus do Mar

15/08/2018 09:03 - Modificado em 15/08/2018 09:03

Um projecto orçado em 20 milhões de dólares e que está assente em três pilares, em colaboração com a Câmara Municipal de São Vicente

A informação foi avançada pelo coordenador da equipa de implementação do projecto, o secretário de Estado de Educação, Amadeu Cruz, referindo-se a três pilares essênciais em que se baseia a criação do Campus do Mar.

O primeiro pilar refere-se ao ensino técnico e de formação profissional. Este consistirá na criação de uma escola de formação profissional de diversas áreas ligadas ao sector marítimo e das pescas, a formação universitária, em parceria com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), sendo que de momento estão a ser estabelecidos diálogos sobre a criação da parte técnica.

E o terceiro pilar, relacionado com a investigação, com o Ministério de Economia Marítima, desde a reestruturação do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), como também tornar o Centro Oceanográfico do Mindelo num centro internacional de investigação no domínio do mar e da atmosfera, explica o governante .

Segundo Amadeu Cruz, será um centro dotado de recursos ao serviço da economia nacional, assim como para participar, igualmente, nas redes internacionais e tem como objectivo permitir aproveitar o mar como um dos principais recursos do país.

Participam desta equipa de implementação, o secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz (Coordenador), o secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, o representante da Uni-CV, o docente João do Monte e o coordenador da Zona Económica Especial de São Vicente.

Bem como representantes da Câmara e Assembleia Municipais de São Vicente e o representante do Ministério de Educação, encarregado do sector de formação profissional.

A construção do Campus do Mar conta, segundo o governante, com a a colaboração da Câmara Municipal, uma vez que vai se depender das opções da edilidade para escolha final do local onde se vai implementar as infra-estruturas e tem um prazo de 15 dias para dar a sua resposta.

O Governo, através de uma Resolução do Conselho de Ministros de 13 de Julho último, aprovou as medidas conducentes à criação do Campus do Mar de Cabo Verde, a ser sediado em Mindelo, ilha de São Vicente, cuja estrutura terá três pilares: da Formação Técnico-Profissional, do Ensino Superior e da Investigação.