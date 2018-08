No espaço de três meses quatro mulheres foram assassinadas pelos companheiros

14/08/2018 16:45 - Modificado em 14/08/2018 16:45

No final de Junho, em Santiago, numa estrada que vai para São Domingos, uma mulher morreu devido a queimaduras por todo o corpo isto depois de ter sido incendiada pelo namorado, que também ateou fogo a si próprio e morreu carbonizado dentro de um camião.

A mulher acabou por ser resgatada pelos bombeiros ainda com vida, mas, no entanto, a jovem não conseguiu resistir aos ferimentos graves e acabou por morrer. Trata-se de mais um caso de ciúmes com um final trágico.

No dia seguinte foi ocorreu mais um caso de homicídio, desta vez na ilha do Sal a 01 de Julho. Maria José Almeida, mais conhecida por Bia Zé, foi morta à facada, na sua residência na cidade dos Espargos, pelo seu companheiro depois de receber vários golpes com uma faca. Faleceu no local do crime.

Assassinou a própria esposa na frente do filho de ambos com 10 anos de idade. Foi o próprio suspeito quem se entregou depois de se ver cercado pelas autoridades na zona de Terra Boa, local onde foi se esconder.

Um mês e pouco depois, a 05 de Agosto, um outro crime com os mesmos contornos. Na ilha de São Nicolau, na localidade de Preguiça, mais uma mulher foi morta a facada pelo ex-companheiro. Foi socorrida de imediato mas chegou no hospital já sem vida. Viviana Cabral, que vivia há algum tempo com o seu companheiro, deixou quarto filhos.

Mais uma tragédia, mas um crime de sangue registado na ilha das Montanhas. Um homem de 34 anos matou à facada, na madrugada de domingo dia 13 de Agosto, a companheira de 19 anos, na localidade de Ribeira Alta, no concelho da Ribeira Grande de Santo Antão. A jovem deixou uma filha de 4 anos, fruto do relacionamento com o homicída.

Todos estes crimes aconteceram num espaço de tempo de três meses.